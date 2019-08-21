سعر الدولار بختام التعاملات في البنوك

استقرت أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، وفقًا للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

16.52 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.