«غرفة للتنفيس عن الغضب».. كيف تتحكم فى انفعالاتك أثناء العمل؟ (فيديو)

قدّم الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، عدة نصائح للموظفين والعاملين، عن كيفية التحكم في الانفعالات داخل العمل.



وقال «عمارة»، خلال حديثه ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «dmc»، إنه يجب على الشخص المنفعل أن يمارس تمارين، ولكن ليس في وقت الانفعال، ولكن عقب شروعه في الهدوء، وهي التنفيس عن الانفعال بأي شكل من الأشكال، ومنها أن يخرج من الشجار، أو عن طريق طاقة حركية.



وأشار الاستشاري النفسي، إلى أن الشخص أثناء الانفعال اللاوعي هو الذي يقود الإنسان وليس المنطق، موضحًا أنه يجب على الشخص بعد أن يهدأ أن يكتب سبب انفعاله لكي لا يؤثر فيه مرة أخرى، مضيفًا أن إحدى الشركات نفذت فكرة جديدة من نوعها وهي عمل غرفة للتنفيس عن الغضب وبها عدد من التماثيل القطنية للمديرين لكي تساعد الموظفين على إخراج طاقة عضبهم بشكل صحي وسليم.