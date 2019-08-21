منتخب شباب كرة اليد يهزم غينيا 42 ـ 22 بدورة الألعاب الإفريقية

اكتسح منتخب مصر لشباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني هاني الفخراني، نظيره الغيني، بنتيجة 42-22، في أولى جولات المجموعة الأولى من دورة الألعاب الإفريقية رقم 12، والمقامة بالمغرب خلال الفترة من 19 وحتى 30 أغسطس الجاري.



انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 21-8، قبل أن يوسع منتخبنا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.



كانت القرعة أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى برفقة المغرب وغينيا وزامبيا، ومن المقرر أن يلتقي في الجولة المقبلة يوم الجمعة مع نظيره الزامبي.



ويشارك المنتخب الوطني في منافسات البطولة بفريق الشباب مواليد 1998، والذي حصد مؤخرًا برونزية بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا.