صندل جديد يتيح المشي والجري دون مغادرة المقعد

أطلقت شركة نمساوية تدعى Cybershoes ملحق واقعي افتراضي يضع أدوات تحكم على قدميك عبر جهاز قابل للارتداء يشبه الصندل، والذي يقترن مع سجادة خاصة، ويتطلب كرسي.



ويمثل التنقل الفعلي أحد التحديات الكبيرة للواقع الافتراضي، حيث تعيق أشياء مثل الجدران والنظارات المربوطة من قدرة المستخدم على السير بلا نهاية عبر البيئات الرقمية.



وبدلًا من مطالبة الناس بالاعتماد على وحدات التحكم المحمولة باليد، فقد توصلت العديد من الشركات إلى حلول قائمة على الأقدام، ومنها شركة Cybershoes.



ويعتبر صندل Cybershoes بمثابة حل متطور للتنقل ضمن الواقع الافتراضي، وهو جهاز ملحق لأنظمة الواقع الافتراضي المتوافقة مع (Steam VR).



ويعني هذا إمكانية استخدامه مع (Oculus)؛ و(HTC)؛ و(Pimax)؛ ونظارات أخرى. ويأتي الجهاز مع سجادة خاصة، ويتطلب كرسي دوار أو مقعد، بحيث لا يمكن للمستخدمين الوقوف أو التجول بواسطة هذا الصندل.