سفير روسيا ببيروت: ندعم استقرار لبنان بعيدًا عن التدخل الخارجى

أكد سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، أن بلاده تدعم الأمن والاستقرار في لبنان ومعالجة قضاياه الداخلية بعيدًا عن التدخلات الخارجية.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الروسي، عقب لقاء عقده مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، ظهر اليوم الأربعاء.



وأشار زاسبكين إلى ضرورة تعزيز الحوار السياسي والتعاون بين روسيا ولبنان، من أجل تنقية الأجواء الدولية من التوترات السياسية، وإيجاد الحلول السلمية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وتأمين عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.



يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم، ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.



ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعد البلد الأكبر فى العالم استقبالًا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.



وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدًا دول الجوار السوري، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.