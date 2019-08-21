"ميس إيجيبت": حلمى أكون مذيعة.. وريا أبى راشد مثلى الأعلى (فيديو)

قالت آلاء عاطف، الفائزة بلقب ملكة جمال مصر2019، إنها خلال دراستها الجامعية كانت تخطط للعمل بمجال الترجمة، خاصة كونها خريجة كلية الألسن قسم إسباني.



وكشفت آلاء عاطف، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أنه بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال مصر تلقت عروضًا كثيرة بمجال الإعلانات والأزياء، لافتة إلى أنها رفضت العروض الخاصة بمجال التمثيل، حيث إنها تركز حاليًا على تحقيق هدفها بمجال العمل بالسياحة.



وأوضحت ملكة الجمال، أنها ترغب أيضًا فى العمل بمجال تقديم البرامج التليفزيونية وحلمها أن تكون مذيعة، مشيرة إلى أن مثلها الأعلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والإعلامية ريا أبي راشد.