"مصر للمقاصة": هدفنا تجاوز عقبة الزمالك والتتويج بكأس مصر

أكد محمد مجد، عضو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، أن مباراة فريق كرة القدم أمام الزمالك في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ستكون في غاية الصعوبة والقوة واختبارًا قويًا للجهاز الفني للفريق واللاعبين، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هو تجاوز عقبة الزمالك واستكمال المشوار فى بطولة الكأس والتتويج باللقب.



وقال في تصريحات للموقع الرسمى للنادي، اليوم الأربعاء، إن لديه ثقة في تقديم الفريق مباراة جيدة وقوية أمام الزمالك، في ظل فترة الإعداد القوية والصفقات المميزة التي تم تدعيم الفريق بها خلال الانتقالات الصيفية.



وأضاف أنه خلال الانتقالات الصيفية تم التعاقد مع صفقات لتدعيم صفوف الفريق، لتحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد، وتحقيق مركز جيد يجعل الفريق قادرًا على العودة إلى المشاركة فى إفريقيا.