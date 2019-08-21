اعتصام متظاهرين بمحطة سكة الحديد في هونج كونج (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لقطات حية، من اعتصام المتظاهرين داخل محطة السكة الحديد فى هونج كونج.



يذكر أن الهيئة التشريعية في هونج كونج، أجلت اجتماعًا للنظر في مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع الصين على خلفية احتجاج الآلاف أمام مقر البرلمان.



وكان آلاف المتظاهرين في هونج كونج، اقتحموا طريقًا رئيسيًا مجاورًا لمكاتب الحكومة ونشروا الفوضى احتجاجًا على مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع بر الصين الرئيسي.