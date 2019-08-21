الزمالك يطالب بحقوق جنش من «فيفا» بعد إصابته

بدأ نادي الزمالك بتجهيز كل الأوراق المتعلقة بإصابة الحارس محمود جنش حارس مرمى الزمالك مع منتخب مصر، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وسيطلب الزمالك تعويضًا بشأن إصابة الحارس التي جاءت مع منتخب مصر خلال معسكر أمم إفريقيا الأخير.



وسيعتمد الزمالك على برنامج حماية اللاعبين الذي يشرف عليه «فيفا»، والذي ينص على أحقية كل نادي في تعويض جراء إصابة أي لاعب مع منتخب بلاده، خاصة اللاعب الذي يشارك مع الفريق ضمن الفئة الأولى، وهو البند الذي ينطبق مع جنش الذي كان أساسي مع فريق الزمالك.



البرنامج ينص على منح الأندية تعويضات فى مثل تلك الحالات، مع اعتبار أن الإصابة تتجاوز في العلاج مدة 28 يومًا نتيجة إصابة جسدية حدثت عن طريق الخطأ، وهو ما ينطبق على إصابة جنش.