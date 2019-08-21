تفاصيل الاتفاق الأمريكى الروسى للموافقة على التدخل الإسرائيلى فى العراق

كشفت مصادر دبلوماسية غربية، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن إسرائيل شنت قصف 3 مرات على مخازن سلاح وصواريخ إيرانية في العراق، وذلك بفضل وجود تفاهم أمريكي روسي بشأن أولوية ضمان أمن إسرائيل وملاحقة إيران في العراق وسوريا بشكل متساو، مؤكدين أن التفاهم قضى بألا تعلن تل أبيب رسميًا عن غاراتها، لإعطاء المجال لضبط التوتر الإقليمي.



وقالت المصادر، اليوم الأربعاء: "تعود رغبة تل أبيب باستهداف مواقع ومخازن صواريخ باليستية تابعة لطهران في العراق إلى منتصف العام الماضي، بالتزامن مع عشرات الغارات ضد قواعد إيرانية في سوريا، وكانت أول إشارة إلى ذلك في يونيو عام 2018، عندما استهدفت إسرائيل موقعًا لإيران شرق سوريا قرب حدود العراق".



والتزم الاحتلال الإسرائيلي الصمت تجاه الغارات التي شنها على أهداف إيرانية داخل العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما تحدثت عدة تقارير، منها إسرائيلية، حول أن الطائرات التي نفذت هذه الغارات إسرائيلية.