غدًا.. رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره بدولة توجو

يستقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ظهر غد الخميس، بمقر البرلمان، رئيسه برلمان دولة توجو، بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية.



ويأتى اللقاء المتوقع، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على المستوى البرلمانى، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، قد استقبل مساء أمس الثلاثاء، نائب رئيس البرلمان التوجى وعدد من رؤساء اللجان وذلك بالمطار.



جدير بالذكر، أن رئيس لجنة الشئون الإفريقية، استقبل فى وقت سابق، السفير حسام حسين، سفير مصر لدى دولة توجو.



وتناول اللقاء تعريف دور مصر فى التنمية فى توجو وضرورة تدعيم العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، وأكد رضوان أن مصر وتوجو تتفقان على سعيهما لتعزيز العلاقات سواء الاقتصادية أو السياسية، أو فى مجال تبادل الخبرات العلمية والدينية.