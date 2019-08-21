واشنطن توافق بيع "إف 16" لتايوان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع مقاتلات من طراز "إف-16" إلى تايوان بقيمة 8 مليارات دولار، رغم احتجاج الصين على هذه الصفقة.



وقالت الوزارة في بيان: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، ببيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات إف16 سي دي 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".



وكانت الإدارة الأمريكية أرسلت وثائق حول صفقة مع تايوان إلى الكونجرس من أجل "المراجعة والموافقة غير الرسميين"، بحسب موقع "ذا درايف".



ومن المتوقع أن السبب "غير الرسمي" وراء الصفقة، هو استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة.



وفي حال وافق الكونجرس، تايوان ستحصل على 66 مقاتلة "F-16V"، حسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة.