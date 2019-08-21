موقف محرج.. ماكرون يؤلم زوجته أمام عدسات المصورين (فيديو)

نشرت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، يرصد واقعة تسبب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأذى لزوجته، التي سحبت ذراعها من قبضته وعلامات الألم تظهر على وجهها.



وصورت كاميرات الصحفيين الموقف المحرج لماكرون عند إمساكه بذراع زوجته بريجيت بطريقة خاطئة، غير مقصودة، مما سبب لها ألمًا واضحًا.



ويبدو أن الرئيس الفرنسي نسي أن زوجته تعاني من التواء ذراعها في الفترة الأخيرة، وتظهر مشاهد الفيديو كيف أمسكت بريجيت ماكرون ذراعها المصابة بحدة وتمتمت لزوجها شيئا ما.