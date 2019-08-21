هناء سرور رئيسًا لقطاع الرعاية الصحية

أصدرت وزارة الصحة قرار وزاري رقم 511 بشأن تعيين الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في منصب القائم بأعمال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض لمدة 3 أشهر.



فيما أصدرت وزارة الصحة قرار رقم 513 لسنة 2019 بتعيين الدكتور أحمد عبدالحليم محروس، إخصائي أول في مديرية الشئون الصحية بالجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد.



يذكر أن الدكتورة هناء سرور كانت تشغل منصب وكيل صحة الجيزة وقبلها كانت تشغل منصب وكيل صحة المنوفية، وحرصت الدكتورة هناء سرور خلال توليها منصب وكيل وزارة الصحة بالجيزة على الإكثار من الجولات الميدانية التفقدية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالمحافظة والاهتمام بالاستماع إلى شكاوى المواطنين.