الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الأردن يحذر من غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:05 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، من أن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى تغذية العنف والتطرف في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء الرزاز مع وفد من مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، حيث بحثوا المستجدات الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الأردني: "إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ولا بد من تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى سلام عادل ودائم لها يقود إلى إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967".

وبشأن الأزمة السورية، أكد الرزاز موقف الأردن الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو حل سياسي يكفل أمن سوريا واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى وطنهم.

وأكد رئيس الوزراء الأردني على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. أب يلقي ابنته الرضيعة من النافذة

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة قاضية تصيب النظام القطري في مقتل

منذ حوالي 4 ساعات

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

الأكثر قراءة

"جمال خاشقجي ليس السبب".. إليسا تفضح كذب الإخوان عن اعتزالها (فيديو)

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

13 عادة يومية نمارسها تؤذي أجسامنا

الترامادول يتسبب في وفاة رضيع

الكويت: إبعاد 12 ألفا و422 وافدا لإصابتهم بأمراض معدية

زيادة حجم محيط الخصر يؤثر على الصحة

الرئيس نيوز

المالية تلغي 52 قرارا لتعاملات الحكومة بعد تطبيق قانون التعاقدات الجديد

السيسى يوجه بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل دقيق بكافة الجوانب

مفاجأة| نقل ضريح الشيخ الزرقاني قبل 35 عاماً (صورة)

عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

منوعات

أنصار حماية البيئة يهاجمون الأمير هاري وزوجته ميجان

"كويكب ضخم" يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

حبس زوجين فرنسيين بتهمة سرقة رمال من شاطئ إيطالي

بيع قميص لأوباما بـ"ثقوب وروائح" بـ 120 ألف دولار

كشكول

طب أسنان عين شمس تستقبل الطلاب الجدد للتعريف ببرامج الساعات المعتمدة

ثانوية عامة (دور ثاني).. "التعليم" ترصد 4 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول

قبول ١٣٤ طالباً بالأول ثانوي في المدرسة الفنية لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر

محافظ الوادي الجديد يصدق على خفض درجات القبول بالثانوي العام

إسلام سياسي

إخواني منشق يكشف أخطر كتابين لتجنيد الشباب في الجماعة

عبدالله المحسيني يحرض ضد القوات الليبية في تسجيل صوتي جديد

تركيا ترسل إمدادات لإرهابيين في ليبيا

باحث إسلامي: الانشقاقات تضرب الإخوان منذ 2017


زيت وسكر

المراغي: تعظيم التفاعل العمالي لدعم التنمية بإفريقيا ودول حوض النيل

“القابضة للكهرباء” تزف بشرى سارة للعاملين

“الزراعيين” تُطالب بتأمين صحي ومعاش شهري للفلاح

“الصحة” تُعلن عن حاجتها لفريق طبى بالقطاع العلاجي بالوزارة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرأس بـ5000 دولار!
منى رجب
طريق الخطر الشمالى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. تحمل الأذى فى سبيل المبادئ
القس. رفعت فكرى
الإنسان هو الحب
المزيد

الثقافة

القصة الكاملة لأزمة متاحف الفنون التشكيلية

المكتبة العربية للنشر تطرح رواية "بوكيه" لنورا نور الدين

"التسامح وأثره علي الفرد والمجتمع" على طاولة ثقافة الأقصر

دار الياسمين تطرح "الرصاصة الصديقة " لـ سونيا بوماد

صفحتنا ع الفيس بوك