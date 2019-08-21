موسكو تتعهد بإحباط أي ضغط ضد كاراكاس

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء أن (موسكو) تتضامن تضامنًا كليًا مع فنزويلا، فيما يخص مواجهة ما أسماه "الضغط والابتزاز" الذي تتم ممارسته ضد البلاد.



وأشار لافروف في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى اجتماع كان قد عقده مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في يوليو الماضي، حيث أوضح أن المشاركين في الاجتماع جددوا تأكيد تضامنهم مع حكومة فنزويلا وشعبها، فيما يتعلق بالتمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وفي المقام الأول تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.



وشدد على أن روسيا ستظل ملتزمة بهذه المبادئ، وأنها ستظل متضامنة مع فنزويلا، وعاكفة على حماية حقوق كل دولة في اختيار مسارها نحو تحقيق التنمية بشكل مستقل.. مضيفًا أن موسكو ستعارض أي طرق "أحادية " غير قانونية تسعى إلى "ابتزاز فنزويلا" أو ممارسة الضغط عليه حسب تعبيره.



وأشار إلى أن الطرفين الروسي والفنزويلي، اتفقا على مناقشة التعاون بين البلدين فيما يخص العلاقات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنصات أخرى متعددة الأطراف.