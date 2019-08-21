نايل لايف تنقل مهرجان القلعة للموسيقي والغناء

تعرض قناة نايل لايف، بدءًا من الليلة، حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الثامنة والعشرين، ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.



ويتضمن حفلًا للمطربة مروة ناجي، اليوم، بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين في تمام الساعة العاشرة مساء، وغدًا الخميس، حفل الفنان علي الحجار وفرقته.



ويعرض حفل الفنان هاني شاكر وفرقته، يوم الجمعة الموافق ٢٣ اغسطس،ويوم السبت ٢٤ اغسطس حفل الفنان أحمد جمال، والأحد ٢٥ اغسطس، حفل هشام عباس، والإثنين ٢٦ أغسطس، حفل محمد عدوية، والثلاثاء ٢٧ أغسطس، حفل مجد القاسم، والأربعاء، حفل مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.



ويشهد يوم الخميس ٢٩ أغسطس، حفل الفنانة غالية بنعلي، والجمعة ٣٠ أغسطس، حفل الفنانة تانيا قسيس، والسبت ٣١ أغسطس، حفل الفنانة دينا الوديدي، ويوم الأحد ١ سبتمبر يختتم بحفل الموسيقار عمر خيرت.