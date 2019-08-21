النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة شاب مشنوق بالعمرانية

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا أعلى سطح عقار منزله.



كما أمرت النيابة بندب فريق من الطب الشرعي ؛ لتشريح الجثة وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.



عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة لعامل معلقا من رقبته، بـ "عرق خشب"، داخل إحدى العقارات بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لشخص بأحد العقارات بنطاق القسم.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، الرائد مصطفي عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، الرائد محمد نجيب معاون مباحث القسم.



وعثر على جثة بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ لشخص في العقد الرابع من عمره معلق بقطعة قماش بـ "عرق خشب".