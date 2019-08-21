محامى الشاب المعاق ذهنيًا بالشرقية: المتهمون يواجهون قضية تعذيب وتشهير (فيديو)

قال سامح محمد، محامي الشاب مصطفى المُعتدى عليه في محافظة الشرقية، إن شقيق ووالدة الشاب هم من تقدموا بالبلاغ ضد هؤلاء الشباب.



وأضاف المحامي، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه تم تحويل الشباب المتهمين إلى النيابة، بتهمة الاعتداء بالضرب وتصوير وتشهير وتعذيب شاب معاق، وسيجري التحقيق معهم.



وتداول عدد من رواد "فيسبوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيًا، في قرية كفر إبراش.



وتمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 من المتهمين في الواقعة، وجار إجراء التحريات بشأنها وتحرير المحضر اللازم.