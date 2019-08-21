السعودية تعلن تطبيق نظام الحج الذكي في موسم الحج القادم

تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق مشروع الحج الذكي خلال موسم الحج المقبل، وسيتم طبع البطاقة في بلد الحاج وأنه سيحملها أثناء دخوله أراضي المملكة بحيث تُغنيه عن تقديم جواز سفره.



وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، عن أن بطاقة الحج الذكية تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، كما يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين، كما أنها ستُغني الحاج عن حمل جواز سفره، ويستطيع من خلالها سحب الأموال، ويدخل بها المخيم.



من جانبها، ذكرت مصادر أن قيمة البطاقة الذكية، التي سيتم إطلاقها ضمن مشروع الحج الذكي تزيد عن 100 دولار للبطاقة الواحدة.