مد فترة تقديم طلبات راغبى الالتحاق بالضباط المتخصصين بكلية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، عن مد فترة قبول الطلبات للطلبة راغبى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من حملة المؤهلات العليا وليسانس الحقوق حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري؛ نظرًا إلى الإقبال الشديد والمتزايد للطلبة المتقدمين.



وكان اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، قد أعلن عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين الحاصلين على بعض المؤهلات الجامعية.



وإليكم التخصصات المطلوبة:

-خريجو كلية الطب البشري من الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات قسطرة القلب والأورام والعظام والنفسية والعصبية والأنف والأذن والرمد والجهاز الهضمي والمناظير والجراحة العامة من الذكور والإناث وجراحات المخ والأعصاب والقلب والصدر والعظام والمسالك والأورام والأطفال والتجميل وقلب الأطفال وجراحات القلب والأوعية الدموية وباطنه قلب وكلي وتخدير ومسالك وعلاج طبيعي وقلب وعناية مركزة من الذكور فقط.



- قبول دفعة من الإناث فقط من حملة الماجستير والدكتوراه في تخصصات في باطنة وباطنة الغدد الجلدية والأطفال والنساء والمعامل والأشعة والسمعيات وأمراض الدم والقلب والأوعية الدموية ورعاية مركزة أطفال وأسنان وتحاليل، بالإضافة إلى حملة درجة الماجستير في الجراحة العامة والأشعة للذكور فقط وبكالوريوس العظام للإناث والذكور وبكالوريوس للذكور والإناث في تخصصات العلاج الطبيعي وطب الأسنان والتمريض والطب البيطري.



- الحاصلون من الذكور على بكالوريوس الهندسة نظام ٥ سنوات، فسوف يتم قبول دفعة من تخصصات الحاسبات واتصالات وإلكترونيات وميكانيكا قوى وكهرباء قوي وميكانيكا سيارات وميكانيكا إنتاج وكهرباء وعماره وبحرية ومدني، بالإضافة إلى قبول دفعة من طلاب الحاسبات ونظم المعلومات نظام 4 سنوات من الحاصلين على البكالوريوس من الذكور والإناث في الحاسبات ونظم المعلومات.



- خريجو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الإناث



- الفنون التطبيقية تخصص طباعة فوتوغرافيا من الإناث .



-التربية الموسيقية معهد الكونسر فتوار .



-تربية موسيقية من الذكور.



-التربية الرياضية تخصص تدريب ألعاب رياضية من الذكور وعام من الإناث.



-الإعلام من الذكور والإناث.



- كلية العلوم تخصص كيمياء حيوية عامة من الذكور والإناث والطبيعة من الذكور.



- الآداب قسم الاجتماع وعلم النفس من الإناث .



-الخدمة الاجتماعية من الإناث.



- الألسن تخصص ألماني ترجمة فورية من الذكور والإناث والألسن لغات وترجمة تخصصات إنجليزي وفرنسي وروسي إيطالي وعبري وصيني وتركي وإسباني من الذكور والإناث.



- كلية الحقوق من الذكور فقط.



ويتم في اختبار الكشف الطبي إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، والمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم في الكشف النفسى إجرائه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.



ويكون الاختبار الرياضي من خلال تأدية الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، وفِي الكشف الطبى المتقدم يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على موجات صوتية على " القلب - البطن ورسم مخ كهربائي ومقياس سمع تقليدي ووظائف الكبد والكليتين والكشف عن العقاقير والمواد المخدرة وتحليل الإيدز وتحليل والسكر التراكمى وتحليل صورة دم كاملة وتحليل هرمونات الغدة الدرقية وتحليل إنزيم تكسير العضلات.



وعقب اجتياز الطالب لكل الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختبارات، التى تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحته الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.



وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مكان الاختبارات للمتقدمين لكلية الشرطة يكون بالأكاديمية، حيث يدخل الطلاب من البوابة رقم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحا.



وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي بالأكاديمية أنه يمكن التقديم عن طريق الانترنت من خلال الموقع www.moiegypt.gov.eg



وأشار إلى ان الطالب يدخل بياناته "الرقم القومي ورقم الجلوس" ويختار الطالب موعدًا من 3 مواعيد تظهر له لأداء الاختبار الأول.



ولفت إلى أنه يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به، وتجب عليه طباعة الإفادة الدالة على تقدمه بطلب للالتحاق بكلية الشرطة، ويحضر الطالب 4 صور وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وشهادة الثانوية أو أفادك من مكتب التنسيق أو بيان الدرجات معتمد من الإدارة.