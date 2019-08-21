نص بيان "الأعلى للإعلام" حول واقعة القبض على الأمين العام

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس عقد اجتماعًا عاجلًا اليوم الأربعاء، بشأن ما أثير حول الأمين العام للمجلس واتهامه فى قضية رشوة، مضيفًا أنه لم يقم أو يكن أبدًا للتستر على ما يخالف القانون أو ليحمي فسادا مهما كان مرتكبه وايا كان موقعه خاصة وأنها احدى المهام الأساسية للمجلس.



وأضاف المجلس أنه على يقين بأن كل أعماله وقراراته تمت وفقًا لآليات قانونية محددة ينظمها القانون ولوائح العمل الداخلية، مؤكدًا أن القانون فى هذا الوطن يعلو ويسمو فوق الجميع وأنه يكن كل تقدير للدور الذى تقوم به أجهزة الدولة الرقابية.



وتابع: "ونظرًا لطبيعة عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى تستلزم أن يكون للمجلس أمين عام يتواجد على رأس العمل بشكل يومى يكون مسئولًا عن تنفيذ قراراته والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية وعرض تقارير سير العمل به.



وأشار المجلس إلى أنه قرر إعفاء أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحالى من منصبه واتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين أمين عام جديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد أن وافق المجلس على اسمه ومؤهلاته لتولي هذا المنصب خلال الفترة القادمة.