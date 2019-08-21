مروة ناجى تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح سيد درويش الجمعة المقبلة

يقام بعد غد الجمعة، حفلًا غنائيًا على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تحييه المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء ياسين، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية.



ويتضمن الحفل مختارات من مؤلفات الطرب التي أبدعها كبار الملحنين وشكلت جزءًا مهمًا من تاريخ فن الغناء، إلى جانب مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.



جدير بالذكر أن المطربة مروة ناجي من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا مساء اليوم بقلعة صلاح الدين بمصاحبة فرقة المايسترو علاء يس، حيث تقدم مجموعة من أعمالها الخاصة إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية بقلعة صلاح الدين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.