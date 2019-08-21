شقيق الشاب المعاق ذهنيًا بالشرقية: "عرفت بالواقعة من الفيسبوك" (فيديو)

استنكر أحمد، شقيق الشاب مصطفي المُعتدى عليه في محافظة الشرقية، الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تجمع عدد من الشباب داخل صالون للحلاقة وضربه وتصويره.



وروى "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع علي فضائية "ام بي سي مصر2"، أن مصطفي يعاني من "التخلف العقلي"، ويبلغ من العمر 15 عامًا، ولأول مرة يتعرض للاعتداء، موضحًا أنه اكتشف الموضوع من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور توجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ.



وتابع أن فور حدوث الواقعة أمس انتشر الفيديو في اليوم نفسه على "الفيسبوك"، وقدم بلاغًا ضد المعتدين.