ضبط 2 طن بيكربونات صوديوم مجهولة المصدر بمخزن في الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبدالله مدير الإدارة، وإشراف عادل عبدالعال رئيس الرقابة، من ضبط مخزن بمنطقة العامرية به 80 شيكارة بيكربونات صوديوم زنة الشيكارة 25 كجم مجهولة المصدر، 19 جوال فول صحيح زنة الجوال 50 كجم، مجهول المصدر خلال حملة تموينية بنطاق الإدارة.



كما تم ضبط مخزن بقرية بيصار بمنطقة بنحر السكر والتحفظ على 80 شيكارة تقاوى بنجر زنة الشيكارة 4 كجم مستورد بدون فواتير، وتم تحريز الكميات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.



جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد مدير وكيل الوزارة بتشديد الرقابة على الأسواق، والمخابز، وأموال الدعم المقدم للمواطنين.