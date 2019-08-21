وفد من الصحة يتفقد محافظة بورسعيد الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك وفدًا من الوزارة سيتفقد محافظة بورسعيد الأسبوع المقبل، للاطمئنان على سير العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضافت الوزارة، أن الوفد سيتفقد الوحدات الصحية والمستشفيات التى تعمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للتشغيل الفعلي للمنظومة، الذي سيبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.



وكانت وزارة الصحة أعلنت عن انتهاء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل 31 أغسطس من الشهر الجارى، بعد أن بدأت فى الأول من يوليو الماضى، واستمرت شهرين لتسجيل المواطنين بمحافظة بورسعيد داخل المنظومة.



وأشارت إلى أن المنظومة استقبلت المواطنين للتسجيل داخل 22 وحدة صحية، كما تم تدشين حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهمية التسجيل، ومعرفة الفرق بين التأمين الصحي الحالي، والشامل.