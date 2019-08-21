مكلارين تثني على جهود ستيلا وفراي ضمن المرحلة الانتقالية

أثنى فريق مكلارين في الفورمولا واحد على أندريا ستيلا وبات فراي على جهودهما في قيادة الفريق خلال فترة إعادة الهيكلة المؤقتة.



ترك إريك بولييه العمل مع مكلارين كمدير للسباقات شهر يوليو من العام الماضي وسط تخبّط الفريق في موسمه ذاك، والعمل على إعادة الهيكلة قبيل انطلاقة الموسم الحالي.



عملية إعادة الهيكلة التي بدأها زاك براون المدير التنفيذي، شهدت تعيين ستيلا بمركز مدير الأداء وفراي بمنصب المدير الهندسي لفترة قصيرة.



وضمن سياق كلامهما، أكد أندرياس سيدول وجايمس كي اللذين انضما بمنصب مدير الفريق والمدير التقني على التوالي أن ستيلا وفراي لعبا دورًا كبيرًا في تحسّن مكلارين منذ 2018 وحتى الآن.



حيث قال سيدل: "من المهم الإشارة إلى أن أندريا مع بات لعبا دورًا محوريًا في حصول كل تلك التغييرات".



وأكمل: "أحد الأمور يكمن في فهم المشاكل ومن ثم العمل على إيجاد الأشخاص المناسبين لقيادة عملية التصحيح، وذلك ما كان واضحًا من العملية التي قادها زاك العام الماضي، حين وضع أندريا وبات في موقع المسئولية خلال الفترة الانتقالية، وذلك لضمان نقل جميع الإيجابيات إلى سيارة الموسم الحالي، وها نحن مع النتائج الحالية (الجيدة)".