حجز صاحبى معرض بحوزتهما سيارة مسروقة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حجز صاحبى معرض سيارات، على ذمة تحريات المباحث في حيازة سيارة مسروقة.



وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تحت قيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، حيازة صاحب معرض سيارات وشريكه، سيارة مُبلغ بسرقتها داخل المعرض ملكهما.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بأن السيارة مُبلغ بسرقتها بمحافظة بني سويف، وتحصلهما عليها عن طريق أحد الأشخاص سرقها بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد التصرف فيها بالبيع.



تم بإرشادهما ضبط السيارة عقب بيعها لأحد الأشخاص دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، والذى نفى علمه بكون السيارة مبلغًا بسرقتها.



باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما والهارب بالسرقة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.