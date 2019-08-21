اللجنة العليا لمياه النيل تعقد اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم، 21 أغسطس 2019، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والري، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وما استغرقتها من مدة زمنية طويلة دون التوصل إلى اتفاق، وأن مصر قد قدمت مقترحًا فنيًا عادلًا يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من السد دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث، والذي كان مٌقررًا أن يٌعقد يومي 19 و20 أغسطس 2019، ليصبح خلال يومي 15 و16 سبتمبر 2019 للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.