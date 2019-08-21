الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

التحرير الفلسطينية: لن نسمح للاحتلال بتهجير شعبنا في قطاع غزة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:04 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إننا لن نسمح للاحتلال بتهجير شعبنا في قطاع غزة، وإن شعبنا بكافة شرائحه ومكوناته المجتمعية والسياسية يرفض وسيتصدى لهذه السياسة التي تستهدف تهجيره من أرضه سواء من الـ48 او من القدس الشرقية او من الضفة الغربية او من قطاع غزة.

وشدد في تصريح له، اليوم الأربعاء، على أن الشعب الفلسطيني متشبث في أرضه ومتمسك بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3236 في حقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالشأن الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق، أشار رأفت الى أن رفض بعض الدول طلب إسرائيل منها تسهيل هجرة مواطنين من قطاع غزة واستقبالهم في بلدانهم يأتي في إطار عمل حكومة دولة الاحتلال اليمينية المتطرفة على ترانسفير جديد بهدف إحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء حل الدولتين المقر من الشرعية الدولية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

توقعات بخفض سعر الدولار إلى 16 جنيهًا خلال الفترة المقبلة

منذ حوالي 16 ساعة

أوراق قضية "الأب الشيطان": تحرش بابنته الأولى وقتل الثانية صعقًا بالكهرباء لمحاولتها الهرب

منذ حوالي 20 ساعة

السعودية تعلن رسميًا بدء العمل بنظام السفر والوثائق الجديد

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

الأكثر قراءة

نيرمين الفقى تُشعل شواطىء الساحل الشمالى بـ"المايوه"

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

13 عادة يومية نمارسها تؤذي أجسامنا

الترامادول يتسبب في وفاة رضيع

الكويت: إبعاد 12 ألفا و422 وافدا لإصابتهم بأمراض معدية

زيادة حجم محيط الخصر يؤثر على الصحة

الرئيس نيوز

السودان: أعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام البرهان

انطلاق قمة "السبع الكبرى" بمشاركة الرئيس السيسي السبت المقبل

الهجرة: ترتيبات لاستقبال سيدات إفريقيا في مصر

"الريف المصري" تتواصل مع حائزي أراضي المليون ونصف فدان لزيادة إنتاجيتهم

منوعات

أنصار حماية البيئة يهاجمون الأمير هاري وزوجته ميجان

"كويكب ضخم" يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

حبس زوجين فرنسيين بتهمة سرقة رمال من شاطئ إيطالي

بيع قميص لأوباما بـ"ثقوب وروائح" بـ 120 ألف دولار

كشكول

ثانوية عامة (دور ثان).. "تعليم دمياط": تغيب 4 طلاب في خامس أيام الامتحانات

"التعليم": تعلن آخر موعد للتقدم لوظائف المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد

"عشة فراخ" تفضح الآباء.. وطبيب نفسي: "التفرقة" تدفع الأشقاء للانتقام من بعضهم

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

إسلام سياسي

عبد الله المحسيني يحرض ضد القوات الليبية في تسجيل صوتي جديد

تركيا ترسل إمدادات لإرهابيين في ليبيا

باحث إسلامي: الانشقاقات تضرب الإخوان منذ 2017

الجيش الليبى: مسلحون يسلمون أنفسهم لقواتنا فى ضواحى طرابلس


زيت وسكر

المراغي: تعظيم التفاعل العمالي لدعم التنمية بإفريقيا ودول حوض النيل

“القابضة للكهرباء” تزف بشرى سارة للعاملين

“الزراعيين” تُطالب بتأمين صحي ومعاش شهري للفلاح

“الصحة” تُعلن عن حاجتها لفريق طبى بالقطاع العلاجي بالوزارة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرأس بـ5000 دولار!
منى رجب
طريق الخطر الشمالى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. تحمل الأذى فى سبيل المبادئ
القس. رفعت فكرى
الإنسان هو الحب
المزيد

الثقافة

البابا تواضروس من معرض الكتاب: الشعوب تتقدم بالثقافة

الحاج علي: معارض هيئة الكتاب ستجوب المحافظات

7 إصدرات جديدة عن دار الرسم بالكلمات

موعد عرض "فيل في المدينة" ببيت السحيمي

صفحتنا ع الفيس بوك