معركة التنسيق بين طلاب الـIG ينقلب على جامعة «كامبردج»

دائمًا ما يتمنى ذويك أن تكون في أبهى صورك، ولعل أولى الطرق في ذلك هو التعليم، والحرص على أن يكون الأفضل، لذا يتجه عدد من الآباء لإلحاق أبنائهم بالمدارس الانترناشونال التي توفر لهم تعليمًا مطابقًا لما يتم تدريسه في المدارس الأجنبية خارج مصر، كأنك حصلت على منحة خارج البلاد، وما حبّذ هذه الفكرة بشكل أكبر هو تحول مرحلة الثانوية العامة إلى النقطة الأساسية في تحديد مصير الطالب والمجال الذي سيكمل فيه حياته.



على عكس مدارس المعادلات الأجنبية (الانترناشزنال) والتي تعتمد على عقلية الطالب ومدى تفوقه في عدد من المواد، كما يمنح له حق إعادة امتحان المادة لحين وصوله إلى الدرجة التي يسعى إليها، ورغم إرهاقه المادي للوالدين إلا أنه في نظرهم أفضل في التعليم، ويتحقق فيه العدالة الكافية ليحصل كل طالب على حقه في الدرجات.



وانقبلت نظرية العدالة حين أعلنت جامعة كامبردج البريطانية عن إدخال نظام جديد في تقييم الطلاب ودرجاتهم، وهو ما يسمى بالنظام الرقمي، وتركت الحرية للمدارس المطبقة لمناهجها في اتباع النظام القديم في وضع تقييم الطلاب (النظام الأبجدي) أو تطبيق النظام الجديد، لكن ظهرت الأزمة في أن النظام الجديد يقل تقييمه بنسبة ١٠ درجات عن النظام القديم، ما أدى إلى الانقسام بين الطلاب ما بين درجات مرتفعة ومنخفضة رغم خضوعهم لاختبار واحد.



ولمزيد من التوضيح، تواصلنا مع عدد من أولياء الأمور أوضحوا أن النظام الجديد فيه ظلم للمدارس التي لا تزال تطبق النظام القديم، لخضوع الطلبة لامتحان واحد وحساب درجاتهم بطريقتين، ما جعل أصحاب الدرجات المنخفضة يتفوقوا على أصحاب الدرجات الأعلى.



قالت وسام أشرف، ولي أمر أحد طلاب المدارس المطبقة لنظام المعادلات الأجنبية، إن نظام التقييم الذي وضعته "كامبرديج" يتم وضعه على حسب سهولة أو صعوبة الامتحان، والتي قديمًا اتبعت تقييم ما يُعرف بالنظام الأبجدي، وهو تم تطبيقه حتى نهاية العام الماضي، حيث أصيب جميع أولياء الأمور بحالة شديدة من الاستياء من وجود طريقتين لتقييم نفس الامتحان لنفس المادة.



وتابعت "وسام"، في حديثها مع "الدستور"، أنها تعمدت أن تلحق ابنها بمدارس الig لما تتسم به من الشفافية، إلا أن بعد هذه الكارثة التي حلت بأبنائنا فإن هذا المفهوم اندثر معها، ف"كامبردج" على العكس من "اكسفورد" و"ايدكسل"، لم تجبر المدارس على اتباع نظام واحد لننتهي من فكرة الدرجات المجحفة على الطلبة اللذين تم تقييمهم بالنظام الأبجدي.



وأشارت إلى تقدمها وعدد من أولياء الأمور بشكاوى رسمية إلى وزارة التعليم العالي، كذلك إلى جامعة كامبردج نفسها، والتي نفت مسئوليتها عن ذلك، وألقت بالمسئولية على المدارس التي انقسمت في تقييم الدرجات والامتحانات.



وعبر الموقع الرسمي للمركز الثقافي البريطاني، كتب عن علاقته بالتعليم في مصر بأنه وقّع مذكرة تفاهم مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ووفقًا لهذه المذكرة، يدير المجلس الثقافي البريطاني جميع امتحانات جامعة كامبردج الدولية وبيرسون إدكسل.



ويقوم المجلس الثقافي البريطاني بدور إداري بحت، لضمان الجودة وثبات المعايير للطلاب الذين يخوضون الامتحانات في مصر.



وتضطلع المدارس بمسؤولية إعداد طلابها للامتحانات، وفقًا للمناهج التي يضعها مجلسا الامتحانات المعتمدان؛ جامعة كامبردج وبيرسون إدكسل، ويقدم المجلس الثقافي البريطاني الدعم والإرشاد والتدريب للمدارس عند الحاجة لذلك.



انتقلنا للحديث مع رانيا محمود، أحد أولياء الأمور المتضررين أيضًا، تقول إن امتحان دور يونيو 2019 كانًا موحد في المحتوي بنفس الأسئلة لكن اختلف الكود فقط في تقييم الدرجات ما بين النظام الأبجدي، والنظام الرقمي، وفي النهاية لم تكن النتيجة واحدة، بمعني مثلاً في مادة الكيمياء إذا حصل الطالب على ١٥٥ درجة فما فوق كأنه حصل على نسبة ١٠٠% بالنسبة للنظام الرقمي، أما في النظام الأبجدي A* يتم حساب نسبة 100% من 169 فما فوق.



وأوضحت "رانيا"، في حديثها مع "الدستور"، أن ما سبق يعني أنه لو أي طالب حصل على درجة ما بين ١٥٥ و١٦٩ مثلا 160 درجة وهو على النظام الأبجدي حصل على التقدير "A" فيحسب له النسبة ب 95%، في حين لو هو نفس الطالب بنفس المجموع 160 وعلى النظام الرقمي يكون تقديره "8" أي نسبته 100%، بالتالي عند احتساب المجموع لدخول الجامعة يصل صاحب الدرجات الأقل إلى الكليات ذات المجموع العالي.



وأكدت أن ذلك لم يتم توضيحه في اجتماع كامبريدج مع مديري المدارس، وكان الأمر بأن الاختلاف سيكون في المسمي لا طريقة التقييم.



في بيان رسمي، أعلن المجلس الثقافي البريطاني أن دوره إداري وإشرافي فقط على امتحانات في مصر فقط، مشيرًا إلى أنه على علم بالمشكلة من خلال العديد من شكاوى الطلبة وأولياء الأمور، وتم تحويلها إلى القسم المختص.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موافقتها على قيام الهيئات المانحة وأبرزها بيرسون اديكسل على استخدام التقييم الرقمي بدلاً من الأبجدي بدءً من العام الدراسي 2019/2020 لكل المواد على المستوى العادي.



ويهدف النظام الجديد الذي أقرته الهيئات المانحة إلى التمييز بين الطلاب وبعضهم البعض في التقييم لتكون درجات النجاح 6 تقديرات بدلاً من 4 في النظام الأبجدي A-G، على أن يكون هذا النظام إلزاميًا على الجهات الممتحنة التي تخضع لإشرافها في المملكة المتحدة وعالمياً .على أن يكون 9 الأعلى و 1 الأقل بدلاً من A* إلى G.

