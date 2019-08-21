"فايد": بنك القاهرة يضخ 575 مليون جنيه لمشروع "جيفيرا" بالساحل

أوضح طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك قرر ضخ نحو 575 مليون جنيه على هيئة قروض ميسرة لإحدى الشركات التنموية العاملة في قطاع العقارات والخدمات، وذلك من أجل تنفيذ عدد من المشروعات العقارية داخل مدينة العلمين الجديدة، في إطار سياسة الدولة في التوسع العمراني وإقامة المشاريع الخدمية في المدن الساحلية، والتي بالطبع ستوفر الكثير من فرص العمل وهو ما أكده الرئيس السيسي بالعمل على انخفاض معدل البطالة وزيادة النمو والذي بالفعل لنحو 7.5%.



وأضاف فايد أن بنك القاهرة يقدم شبه يوميا الكثير من القروض والتسهيلات في شتي المجالات إسهامًا منه بالدور الاقتصادي المنوط له، بالإضافة إلى التوسع في عملية التطوير الشاملة التي بدأها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية.



وفي سياق متصل أكد فايد أن مصرفه يخطط لطرح ما بين 3040% من أسهم البنك في البورصة بشكل مبدئي من خلال رأس المال وبيع حصة مملوكة للمستثمر الرئيسي، ولا زالت القيمة المستهدفة من الطرح ما بين 300 إلى 400 مليون دولار.



وأضاف "فايد" أنه "من المتوقع طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة قبل نهاية هذا العام، لأنها متوقفة على بعض الإجراءات، ولسنا الطرف الوحيد في عملية الطرح".