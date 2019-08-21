البابا تواضروس من معرض الكتاب: الشعوب تتقدم بالثقافة

زار قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، معرض الكتاب بالكنيسة الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.



وأثنى على المجهود المبذول من الوزارة وهيئة الكتاب، مقدما الشكر لوزيرة الثقافة التي افتتحت المعرض في 29 يوليو الماضي، قائلا: إن الشعوب تتقدم بتقدم ثقافاتها وتتراجع بتراجع الثقافة ودورها في المجتمع، مبديا إعجابه بكتاب وصف مصر الذي أعادت هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي إصداره في طبعة جديدة في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي.



وأبدى البابا إعجابه بركن الإبداع الذي سنته هيئه الكتاب حديثا في جميع معارضها حيث خصصت ركن في كل معرض للكتاب لعرض إبداعات أبناء المحافظة المقام بها المعرض.



وقدمت الهيئة المصرية العامة للكتاب إهداء لقداسة البابا متمثلة في مجموعة ثروت عكاشة وكتاب القاهرة.. خططها وتطورها العمراني، وقدم المركز القومي للترجمة القاموس الثلاثي إهداء لقداسته.



يذكر أن المعرض كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 29 يوليو حتى 10 أغسطس ونظرا للإقبال الشديد عليه،قرر الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة مد الفترة لمدة أسبوع بناء على طلب من إدارة البطريركية وقد أثنى البابا على هذا المد قائلا: إنه من الأنشطة المهمة التي تقوم بها هيئة الكتاب.

