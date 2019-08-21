البرهان يترأس أول اجتماع للمجلس السيادي بالسودان

ترأس عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لرئاسة المجلس السيادي الذي أدي أعضاؤه ورئيسه اليمين الدستورية اليوم.



وأدى حتى اللحظة 9 أعضاء من المجلس السيادي السوداني اليمين الدستورية أمام البرهان ورئيس القضاء.



وتم الاتفاق على تسمية الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيسًا للمجلس السيادي، وذلك بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوًا بينهم 5 عسكريين.



يأتي هذا عقب أيام قليلة من أولى جلسات محاكمة البشير الرئيس السوداني السابق، والتي تم تأجيلها إلى يوم السبت القادم لاستكمال المرافعة واستعراض التهم، حيث تم البشير تحت الإقامة الجبرية في أبريل الماضي عقب موجة كبيرة من الاحتجاجات ضده.