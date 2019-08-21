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عالم

وزير الخارجية ونظيره الأرميني يبحثان التعاون السياسي والاقتصادي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأرميني "زوهراب مناتساكانيان"، اليوم الأربعاء، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على أهمية تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين مصر وأرمينيا، وكذا زيادة وتيرة تبادل الزيارات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين التي تجمعهما علاقات تاريخية ممتدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين اتفقا على العمل نحو انعقاد اللجنة المشتركة بين مصر وأرمينيا قريبًا، على ضوء ما تمثله تلك الآلية من أهمية لتعزيز العلاقات على المستوى الاقتصادي، كما شدد الوزير شكري على تطلع مصر لانتهاء المفاوضات الجارية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مرحبًا بالدعم الأرميني في هذا الصدد.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية على أن مصر مستمرة في مساندتها للجهود الرامية إلى توطيد العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ولا سيما على ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

ومن ناحية أخرى، أضاف حافظ أن الوزيرين اتفقا على ضرورة تعزيز المشاورات السياسية واستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.
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