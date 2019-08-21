أمين عام اتحاد الجامعات العربية يبحث مع الفاو نقل التكنولوجيا للكليات الزراعية

بحث أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة اليوم الأربعاء، مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) سبل نقل التكنولوجيا الحديثة للكليات الزراعية بالجامعات العربية.



واتفق الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في مقر اتحاد الجامعات بالعاصمة الأردنية عمان وحضره الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور عبدالرحيم الحنيطي، على عقد مؤتمر مشترك يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة في الوطن العربي بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية ومنظمة (الفاو) والمنظمة الدولية (ارنينا).



وقال الدكتور سلامة: إن الاتحاد يمكنه، من خلال الجمعية العلمية لكليات الزراعة التابعة له، زيادة حجم التعاون في المجال الزراعي بين الجامعات العربية والمؤسسات الزراعية المحلية والإقليمية والدولية.



وأكد ضرورة تحسين مستوى القطاع الزراعي في الوطن العربي من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة في الدول المتطورة قطع شوطًا كبيرًا في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب النموذجية في زيادة الإنتاج الزراعي.



ونبه الدكتور سلامة إلى أن الأساليب المتبعة في القطاع الزراعي بالوطن العربي لا تزال دون مستوى المنافسة الدولية المطلوبة، داعيا القائمين على القطاع الزراعي في العالم العربي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل كُلفة وتحسين النوعية ليتمكن هذا القطاع من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.