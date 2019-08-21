ضبط 4 أطنان أقمشة مُهربة داخل مخزن بالسلام

نجحت مباحث التموين بالقاهرة، الأربعاء، فى ضبط مسئول مخزن أقمشة يدير مخزن دون ترخيص، وتجميعه أقمشة مهربة ومجهولة المصدر بلغت 4 أطنان و600 كيلو، بمنطقة السلام



كانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية، تفيد بوجود مخزن بالسلام أول بداخله أقمشة مجهولة المصدر، وعقب التأكد من صحة المعلومات تمت مداهمة المخزن.



وتبين أنه بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبلغت كمية الأقمشة المضبوطة 4 أطنان و600 كيلو مختلفة الأنواع وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.