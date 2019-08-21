رئيس وزراء الإمارات يرحب بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

استقبال لسفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة البحرين، جدد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء الإمارات، التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف إلى جانب السودان في مختلف الظروف، ودعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه في النماء والتقدم.



ورحب بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري في جمهورية السودان، متمنيا أن تسهم هذه الخطوة في إرساء السلام والمصالحة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، ووضعه على مسار التنمية والنهضة بما يلبي طموحات شعبه في مستقبل مشرق ومزدهر.



وكان رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس الثلاثاء، السفير إبراهيم محمد الحسن سفير جمهورية السودان لدى مملكة البحرين، حيث بحث معه العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع في السودان.



وأكد حرص مملكة البحرين على توسيع أوجه التعاون مع السودان، والارتقاء بها في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي طموحات البلدين والشعبين.



من جانبه، أعرب سفير جمهورية السودان عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتطوير آفاق التعاون السوداني البحريني، وحرصه الدائم على الاطمئنان على استقرار الأوضاع في السودان، بما يجسد عمق علاقات المحبة والأخوة التي تجمع بين البلدين، مشيدا بمواقف مملكة البحرين المساندة للسودان في كافة الظروف، متمنيا للبحرين وشعبها دوام الازدهار والتقدم.