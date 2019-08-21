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حوادث

الحكم على 21 متهمًا بالتشاجر في "وسط البلد" غدًا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
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حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، الحكم على 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، إلى جلسة غدًا.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة بين المتهمين نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات"، وبائع متجول سبق اتهامه في قضيتي "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب بسبب افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول، على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصى الخشبية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم بواسطة غيرهم مجهولين، باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على إثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين، كما أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكونها وهي الحوانيت المملوكة لكل من ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد، والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيها، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية"، بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها، وسلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش "، وذخائر "طلقات خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها.
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