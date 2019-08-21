محافظة أسيوط توجه بسرعة الانتهاء من أعمال غسل الشبكات

وجهت محافظة أسيوط، بضرورة الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات، وصيانة وإصلاح شبكات المياه بقريتي "المطيعة "، و"أولاد رايق" بمركز أسيوط، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في أعمال تغيير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي واستبدالها بشبكات جديدة وحل مشكلة "العكارة " الناتجة عن تشغيل الخطوط، وضرورة توعية المواطنين.



وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط عن وجود أعمال ضخ مياه بخط مياه جديد بقريتي: "المطيعة " و"أولاد رايق" بمركز أسيوط، ضمن مشروعات القرى الأكثر احتياجًا، والذي ترتب عليها وجود عكارة مؤقتة بالمياه خلال ساعات، الأمر الذي استلزم تشكيل لجنة من مسئولي الطوارئ وكيميائي المعامل ومسئولي الشبكات، لفحص الشكوى والمعاينة على الطبيعة، وأنه تم التوجه للمحطة وأخذ عينات منها لتحليلها وسحب عينات من الأماكن المتضررة، كما جرى فتح أبواب الحريق ومحابس الغسيل بالمنطقة محل الشكوى تحت إشراف ورقابة قطاع المعامل بالشركة، وتكثيف أعمال الغسيل، ومتابعة العينات حتى انتهاء أسباب المشكلة.



وأكد أنه تم بالفعل تحسن المياه بعد عمليات الغسيل بقرية "المطيعة "، فيما تجري أعمال غسيل الشبكات بقرية "أولاد رايق" والدفع بسيارتي مياه إلى الأماكن المتضررة.