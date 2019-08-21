وزير الدولة بمجلس الوزراء اليابانى يصل مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وزير الدولة بمجلس الوزراء الياباني أكيرا ساتو، في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، يتوجه خلالها مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يلتقي بالسفير الياباني في شرم الشيخ فور وصوله.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الدولة بمجلس الوزراء الياباني، وصل على متن رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وتم استقباله في استراحة كبار الزوار بالمطار.



وأشارت المصادر بمطار القاهرة، إلى أن وزير الدولة بمجلس الوزراء الياباني أكيرا ساتو، منتظر أن يتوجه بعد قليل، إلى مدينة شرم الشيخ على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى هناك، حيث يكون في استقباله نائب السفير الياباني بالقاهرة.