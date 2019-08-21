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حوادث

حبس صاحب مصنع أدوية مجهولة في بدر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس صاحب مصنع أدوية مجهولة المصدر في مدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان ضباط إدارة مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائي، تمكنوا من ضبط "ا. ح"، 32 سنة، مسئول عن مصنع أدوية بمدينة بدر؛ لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله في تصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 4800 كيس أعشاب لحالات انتفاخ الأطفال، 1200 كيس أعشاب مهدئة للأطفال، 8775 كيس أعشاب لعلاج فقر الدم، 2000 كيس بودرة أطفال عبارة عن مكمل غذائي، 1240 عبوة مكمل غذائى للأطفال، 1008 عبوات دواء لرفع مناعة الأطفال، 240 كيسًا لعلاج الأنيميا للأطفال، 2 طن بودرة معبأة داخل أجولة، 91 كيلو مكمل غذائي لتضخيم العضلات، 70 كيلو كامينا مكسبات طعم.

كما تم ضبط 30 كيلو ألوان صناعية، 275 كيلو ديكسا روز، 500 كيلو مبيض قهوه نباتى، 500 كيلو سكر أوروبى، 500 كيلو شرش لبن، 50 كيلو كاكاو، 375 كيلو صودا، 250 كيلو ملح ليمون، 450 كيلو لبن بودرة، 50 كيلو فانيليا، 20 زجاجة ماء جوزة الطيب، 9 أدوات تصنيع، 250 كيلو ورق تغليف، 50000 استيكر لأعشاب أنواع مختلفة، 85000 عبوات فارغة معدة للتعبئة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة المختصة.
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