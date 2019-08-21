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مصر

مقتل عامل مصرى بالسعودية.. والقوى العاملة تتابع ملابسات الحادث

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أصدرت وزارة القوى العاملة تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصري جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل، فضلا عن تسهيل إجراءات نقل جثمانه لبلده بمصر، وذلك وفقا لرغبة أسرته، والتواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة هذه الملابسات.

وتواصل هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، مع الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث أوضح أن القتيل يعمل بمهنة عامل عادي بمحافظة حائل بالمملكة، ومهنته بهويته عامل تربية مواشي، ويبلغ من العمر ٥٤ عاما، وهو من محافظة المنيا، مركز بني مزار قرية أعطو عزبة يني الشرقية، ولديه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء.

وأفاد الملحق العمالي بأن تقرير الطب الشرعي الصادر عن إدارة الطب الشرعي بحائل كشف عن أن حادثة القتل وقعت يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الماضي، مرجعًا سبب الوفاة إلى تلقي المتوفى عدة طعنات بيسار الصدر، وأعلى الفخذ الأيسر وهي التي أدت إلى وفاته.

وتتابع القنصلية المصرية بالرياض عن طريق المستشار القانوني خالد الهواري مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية سير الإجراءات والتحقيقات وكشف ملابسات الحادث الذي أودى بحياة المواطن المصري، كما قامت القنصلية بتسهيل كل الإجراءات المختصة تمهيدًا لنقل الجثمان إلى مسقط رأس المتوفى بمصر.

وتواصل الملحق العمالي ياسر غازي مع صاحب العمل للتنسيق معه بشأن نقل جثمان الفقيد، وصرف كافة حقوقه ومستحقاته، مشيرا أن جثمان الفقيد يرقد حاليا بمستشفى حائل العام لحين انتهاء كافة الإجراءات مع السلطات السعودية تمهيدا لنقله ليدفن بقريته بناء على رغبة أسرته، التي قامت بعمل توكيل لابن عمه لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان.
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