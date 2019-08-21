الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

جراح يعرض محاولة انتحاره "لايف" على "فيسبوك" فى الأقصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
أقدم طبيب جراح شاب على إنهاء حياته من خلال الإقدام على الانتحار من خلال قطع شرايين الدم، وتوثيق محاولته لإنهاء حياته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليصاب أصدقاؤه ومتابعوه بحالة من الذهول، دفعت الكثيرين إلى التوجه إلى منزله لإنقاذ حياته.

"أنا استسلمت.. الحياة قاسية وكلها معاناة.. ولا تستحق".. بهذه العبارة علق الطبيب الشاب على محاولته على الانتحار، بعدما تعرض للكثير من الضغوطات النفسية والمشاكل الأسرية التي دفعت به للدخول في حالة من الاكتئاب، خاصة بعدما قام بكتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعي يكشف من خلاله تفاصيل حالته الصحية، ليواجه حملة من التنمر بين رواد موقع التواصل، وهذا ما تسبب في زيادة سوء حالته النفسية.

الطبيب الشاب "مايكل هلال"، نائب طبيب جراحة، نشر عبر حسابه الشخصي منشورًا، قال من خلاله: "بالنسبة للناس اللى متعرفنيش وميعرفوش الـdimensions للى حصل.. أولا أنا نايب جراحة قلب.. الجلطة عملاقة فى المخ فى شريان كبير اسمه الـmiddle cerebral artery.. إل extend بتاع الجلطة عمل infarction وischaemia يعنى نقص فى التروية الدموية.. فى الفص الصدغى كله أللى هو temporal lobe، وأخد معاه فص تانى اسمه ال parietal lobe، دول فصين من أربع فصوص فى النص اليمين أللى هو الـright hemisphere.. مفيش أى طريقة أعرف بيها مدى الـdamage أللى حصل.. بس عموما الإيد والرجل الشمال مش شغالين.. إمبارح اكتشفت إن العصب السمعى طار وفقدت السمع فى الودن اليمين".

وتابع قائلا: "إنهاردة العصب التامن طار وفقدت التوازن تماما.. السيولة كان لازم تعمل نزيف داخلى.. أى حد هيتوقع إنها تعمل نزيف فى المخ.. بس لحسن الحظ النزيف الداخلى حصل فى القولون.. معرفش إيه المراكز التانية فى الفصين دول ممكن يطيروا.. ممكن ماموتش من نزيف تانى أو سكتة قلبية وأفضل عايش بس هابقي عايش عاجز ومش هارجع للجراحة تانى واحتمال مقدرش أرجع الطب كله، وده أسوأ من الموت، ومش متخيل حياتى بالشكل ده.. أنا نفسيا كويس ومستعد.. أنا مكنتش متوقع كمية الحب أللى اديتوهالى".

وأضاف الطبيب المنتحر قائلا: أنا محظوظ جدا بيكم.. بالمناسبة فيه بنت كنت مرتبط بيها من سنتين اتصلت بيا بتقولى إنت بتلم تعاطف واهتمام وعايزة تنصب عليا.. بجد والله.. ما علينا.. أنا كويس.. وأنا آسف إنى مش قادر أرد على حد أو أتكلم.. أنا مش قادر.. مش مش مهتم أو مش عايز.. أنا ماستاهلش الاهتمام ولا التعاطف يا جماعة.. أنا كطبيب شوفت مرضى حالاتهم أسوأ بكتير وشوفت أسر اتدمرت وماتت بالكامل.. يعنى أنا شايف إنى محظوظ فعلا.. الحياة عشوائية وعبثية وأنا مدرك ده تماما.. وقصة إن تحصلى كوارث صحية نادرة ومش مفهومة.. دى حاجة عادية.. أنا مش على راسي ريشة عشان أعيش حياة مستقرة.. شىء طبيعى إنى أكون جزء من عبثية الحياة.. وأنا متصالح مع ده.. وبالمناسبة الـthree years survival rate of massive stroke in young age is 5%.. ممكن تكون محظوظ تانى وأكون من الـ5% أللى ممكن يعيشوا تلات سنين كمان.. فيه ناس عندهم طاقة إنهم يكافحوا.. أنا طاقتى انتهت تماما.. الحياة لا تستحق الكفاح والمعاناة.. أنا عشت كتير وعرفت كتير ومريت بتجارب وخبرات تكفى 200 سنة".

وأنهى الطبيب المنتحر على "فيسبوك" حديثه: أنا مش زعلان.. الخوف إحساس طبيعى.. أنا اختبرت مشاعر كتير وأخدت كفايتى من الحياة.. أخدت كفايتى من الألم والمعاناة.. ومن الحب ومن الكفاح ومن الفرحة واللحظات المسروقة وأخدت كفايتى من الذكريات.. أنا مش عارف بأقول إيه.. الموضوع مفيهوش استسلام ولا مقاومة.. ده المخ مش أى عضو تانى.. وأى دكتور عارف إن محدش يعرف إيه أللى ممكن يحصل بعدين خصوصا مع جلطة بالحجم العملاق ده.. دى المفروض إنها fatal stroke يعنى جلطة قاتلة.. ده كلام الكتب.. أنا مش عارف هل أنا محظوظ إنى لسه عايش ومش في غيبوبة.. ولا أنا حظى سيئ إنى مموتش وباختبر مخى والمراكز بتموت بالبطىء.. بس أنا كويس فعلا.. وكفاية الحب أللى ماستحقهوش فعلا.. أنا مش أحسن من الناس أللى بتعانى من أمراض مؤلمة، ولا أحسن من الناس أللى بتموت من الجوع فى اليمن مثلا.. ولو أنا باعانى وبمر باختبارات وتجارب مؤلمة.. يبقي ده قدرى we don't chose our birth and we don't chose our death.. بس أنا عندى رفاهية إنى أقدر ا chose my death when it's unbearable.. ده تمن الحرية المطلقة".

يشار إلى أن الطبيب الشاب أصيب منذ نحو أسبوعين بجلطة دماغية، أثرت على قدرته على الحركة بشكل طبيعي، وفي ظل الخلافات القائمة بينه وبين أفراد أسرته زادت حالته النفسية سوءًا ليكشف عن طبيعة علاقته مع أسرته، ليقوم بكتابة منشور قاله فيه: "أخويا كل يوم بييجى يشتمنى مش أقل من ٥ مرات فى اليوم.. وأمى كل يوم تعنفنى وتستفزنى لحد ما الضغط بتاعى يعلى فوق الـ٢٠٠.. عايزين يقتلونى بأى طريقة بس مش لاقيين طريقة أسهل من كده".

استغاثات رواد موقع التواصل الاجتماعي نجحت في إنقاذ حياة الطبيب الشاب، وقام البعض بالتوجه إلى منزله فور قيامه بكتابة منشور الانتحار، وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. أب يلقي ابنته الرضيعة من النافذة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نائب رئيس اتحاد الكرة الجديد

منذ يوم

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

الأكثر قراءة

نيرمين الفقى تُشعل شواطىء الساحل الشمالى بـ"المايوه"

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

13 عادة يومية نمارسها تؤذي أجسامنا

الترامادول يتسبب في وفاة رضيع

الكويت: إبعاد 12 ألفا و422 وافدا لإصابتهم بأمراض معدية

زيادة حجم محيط الخصر يؤثر على الصحة

الرئيس نيوز

السودان: أعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام البرهان

انطلاق قمة "السبع الكبرى" بمشاركة الرئيس السيسي السبت المقبل

الهجرة: ترتيبات لاستقبال سيدات إفريقيا في مصر

"الريف المصري" تتواصل مع حائزي أراضي المليون ونصف فدان لزيادة إنتاجيتهم

منوعات

أنصار حماية البيئة يهاجمون الأمير هاري وزوجته ميجان

"كويكب ضخم" يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

حبس زوجين فرنسيين بتهمة سرقة رمال من شاطئ إيطالي

بيع قميص لأوباما بـ"ثقوب وروائح" بـ 120 ألف دولار

كشكول

ثانوية عامة (دور ثان).. "تعليم دمياط": تغيب 4 طلاب في خامس أيام الامتحانات

"التعليم": تعلن آخر موعد للتقدم لوظائف المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد

"عشة فراخ" تفضح الآباء.. وطبيب نفسي: "التفرقة" تدفع الأشقاء للانتقام من بعضهم

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

إسلام سياسي

عبد الله المحسيني يحرض ضد القوات الليبية في تسجيل صوتي جديد

تركيا ترسل إمدادات لإرهابيين في ليبيا

باحث إسلامي: الانشقاقات تضرب الإخوان منذ 2017

الجيش الليبى: مسلحون يسلمون أنفسهم لقواتنا فى ضواحى طرابلس


زيت وسكر

المراغي: تعظيم التفاعل العمالي لدعم التنمية بإفريقيا ودول حوض النيل

“القابضة للكهرباء” تزف بشرى سارة للعاملين

“الزراعيين” تُطالب بتأمين صحي ومعاش شهري للفلاح

“الصحة” تُعلن عن حاجتها لفريق طبى بالقطاع العلاجي بالوزارة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرأس بـ5000 دولار!
منى رجب
طريق الخطر الشمالى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. تحمل الأذى فى سبيل المبادئ
القس. رفعت فكرى
الإنسان هو الحب
المزيد

الثقافة

البابا تواضروس من معرض الكتاب: الشعوب تتقدم بالثقافة

الحاج علي: معارض هيئة الكتاب ستجوب المحافظات

7 إصدرات جديدة عن دار الرسم بالكلمات

موعد عرض "فيل في المدينة" ببيت السحيمي

صفحتنا ع الفيس بوك