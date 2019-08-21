ضبط صاحب شركة بحوزته 283 طن ملح طعام مجهول بالمرج

نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، الأبعاء، فى ضبط صاحب شركة غير مرخصة؛ لانتاج ملح الطعام من مواد مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء علامات تجارية غير حقيقة بمنطقة المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من مباحث التموين، يفيد ضبط مسئول شركة غير مرخصة؛ لإنتاج وتعبئة ملح الطعام، مستخدمًا فى ذلك ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية والمحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية.



وتم ضبط 253 طن ملح سياحات مستلزمات إنتاج، مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و25 طن ملح طعام منتج نهائى معبأ داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية، غير صالح للاستهلاك الآدمى، 5 أطنان ملح طعام تحت التعبئة، معبأ داخل شكائر بدون بيانات، بإجمالى مضبوطات 283 طن ملح طعام.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.