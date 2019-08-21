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الثقافة

الحاج علي: معارض هيئة الكتاب ستجوب المحافظات

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:32 م
الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي
جمال عاشور
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قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تجهز لإفتتاح عدة معارض كتب محلية خلال الفترة المقبلة، تجوب بها المحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وتسهيلًا على المواطنين، بوصول الكتاب إلى أماكن سكنهم.

وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن أول هذه المعارض ينطلق اليوم الخميس، بمحافظة مرسى مطروح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومشاركة باقي قطاعات وزارة الثقافة، لافتًا إلى أن قصور الثقافة من المقرر أن تقدم برنامج ثقافي فني ترفيهي يرافق المعرض خلال أيامه.

وأوضح أن الهيئة تجهز لعدة معارض في أكتوبر المقبل، تكون في محافظات المنوفية، الأقصر، كفر الشيخ، إلى جانب افتتاح منفذ بيع للكتب في جامعة بني سويف.

وبالنسبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، يعقد خلال الإسبوع المقبل أول اجتماع للجنة العليا للمعرض، للبدء في وضع الخطط، والأهداف الخاصة به.

وأكد الحاج علي، على ان جميع معارض الهيئة سواء الدولية أو المحلية، تقدم عليها تخفيضات متنوعة فضلًا عن أن هناك بعض الكتب يتم عرضها بأسعار مخفضة جدًا، وذلك حسب طبيعة كل محافظة.

وأشار إلى أن اسعار الكتب لم ترتفع، وأن طريقة التسعير الخاصة بإصدارات هيئة الكتاب لم تتغير، وتضم سعر التكلفة شاملة حق المؤلف، وتكلفة الإنتاج كاملة، بالاضافة لمصاريف إدارية 10%.
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