حبس سيدة تتاجر في "الحشيش" بإمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاتجار فى مخدر الحشيش، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد مؤمن فرج معاون مباحث إمبابة، باتجار "داليا. ا"، 43 عامًا، ربة منزل مقيمة شارع المطحن، في المواد المخدرة متخذة مسكنها وكرًا لنشاطها الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بمسكنها وبحوزتها 10 فرش حشيش وزنت كيلو و250 جراما، واعترفت أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات​.