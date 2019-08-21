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مصر

"الإنتاج الحربى" تبحث التعاون مع ألمانيا فى إنتاج البوابات الأمنية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 01:29 م
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى
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بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع بيتر ريدل رئيس مجلس إدارة شركة (Rohde & Schwarz) الألمانية والوفد المرافق له، إمكانية التعاون المشترك في إنتاج البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب.

وأشار اللقاء، اليوم الأربعاء، إلى سبق التعاون مع الشركة الألمانية في تصنيع أجهزة اتصالات بشركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي"، حيث قامت الشركة بتصنيع 20 ألف جهاز اتصالات لاسلكي حتى تاريخه بالتعاون مع الشركات "الأمريكية،  الألمانية، الفرنسية،  النرويجية"، كما تناول اللقاء ما تمتلكه شركة بنها من خطوط لإنتاج وتصنيع بعض مكونات وأجزاء الأجهزة الأمنية، مثل "البوابات الأمنية الإلكترونية، أجهزة الكشف على الأمتعة، جهاز الكشف عن المعادن اليدوي، كاميرات المراقبة"، وغيرها من المنتجات والأجهزة الأمنية.

وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تطوير منتجاتها من الأجهزة الأمنية من خلال الاستفادة من خبرة الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها شركة "رود أند شوارتز"، بهدف تعميق التصنيع المحلى لهذه الأجهزة وسد احتياجات الدولة منها والتصدير للدول المجاورة، وذلك في إطار تنفيذ خطة ورؤية الوزارة المتمثلة في استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لخدمة مؤسسات الدولة والمساهمة في مواجهة التحديات الأمنية، كما تم التأكيد على السعي الدائم من الوزارة لتطوير منتجاتها بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة، وكذا تبادل الخبرات بين المهندسين والفنيين العاملين بشركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية.

ومن جانبه، أوضح بيتر ريدل أن (Rohde & Schwarz) هى شركة عالمية تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الأمنية ومعدات الاختبار الإلكترونية والبث والأمن السيبراني، منوها بأن الشركة تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية وتعاون طويل المدى مع "الإنتاج الحربي" من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة والتدريب والاستثمار، ومن ثم التوسع نحو أسواق دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن التحديات الأمنية التى تواجهها مختلف الدول في الفترة الحالية تتطلب زيادة الإنتاج لهذه الأجهزة الأمنية، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، مضيفًا أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية عالية، وما تمتلكه (Rohde & Schwarz) من خبرات تقنية عالية في مجال تصنيع الأجهزة الأمنية يمهدان الطريق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

وفي نهاية اللقاء، تم توجيه الدعوة لقيام وفد من الشركة الألمانية بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بها على أرض الواقع، وتحديد آليات تفعيل موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركة الألمانية.
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