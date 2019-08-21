تجديد حبس المتهمين بحيازة مخدر الحشيش بالسلام

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، الأربعاء، تجديد حبس متهمين بحيازة كيلو من مخدر الحشيش بالسلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ونجحت إدارة مكافحة المخدرات، فى ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول مُستقلين سيارة بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.