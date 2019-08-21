"تجربة الموت".. شمس الكويتية تصدم جمهورها بصورة دفنها حية (شاهد)

شاركت الفنانة الكويتية شمس، جمهورها بصورة، وهي تدفن نفسها تحت الرمال، على أحد الشؤاطي خلال العطلة الصيفية في فرنسا، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



وظهرت "شمس"، في الصورة مغطاة بالرمال بشكل كامل، ويظهر فقط وجهها وحفرت اسمها على الرمل، وكتبت قائلة: "جربت أموت قبل ما أموت، موتوا قبل أن تموتوا، اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك".



وأثارت شمس الكويتية الجدل بسبب صورتها التى نشرتها وهاجمها العديد من متابعيها لأن تجربة الموت ليست للهزار والضحك.